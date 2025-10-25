addio al tifoso paolo rosati

Addio a Paolo Rosati, scomparso a 78 anni. Era uno dei tifosi più assidui del calcio e del basket forlivese, che ha seguito entrambi, con passione, per almeno mezzo secolo. Lo stadio Morgagni e il palazzetto dello sport, in particolare, quello di Villa Romiti, erano casa sua. Abbonato storico, assieme alla moglie Valeria, che lascia assieme alla figlia Federica. Rosati era stato vicepresidente della cooperativa Giuliani e, negli anni Settanta, tra i fondatori del Club Forza Forlì: il primo gruppo di tifosi organizzato della città. Nativo del quartiere del Foro Boario, di quella generazione aveva assorbito lo spirito gioviale con l’inconfondibile arte della battuta fulminante, l’ironia e la simpatia che lo hanno reso persona gradevolissima per tutti i frequentatori degli ambienti sportivi forlivesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

