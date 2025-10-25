Monsummano Terme, 25 ottobre 2025 – La notizia della sua scomparsa è rimbalzata tra gli amici d’infanzia nell’incredulità e nel dolore generale. C’è chi, sentendolo il giorno prima, ancora non riesce a realizzare che Stefano Incerti non ci sia più. Il blogger e critico enogastronomico della pagina web ’Stefanokitchen’ se ne è andato a soli 52 anni nella notte tra giovedì e venerdì, lasciando la mamma e la compagna. Originario di Monsummano e trasferitosi poi a Pieve, Stefano aveva perso il padre Giampaolo Incerti, ex giocatore dell’Inter e per tanti anni allenatore della Monsummanese, solo pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al critico di cucina, è morto Stefano Incerti. “Un giorno tristissimo”