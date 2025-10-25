Addio a Silvia Signorelli storico ufficio stampa di teatri e tv | Una perdita non solo per il mondo dello spettacolo ma per tutti noi

Dopo aver combattuto per anni contro la malattia, si è spenda a Roma all’età di 61 anni Silvia Signorelli, ufficio stampa storico di alcuni tra i principali teatri romani (dal Brancaccio alla Sala Umberto ) e della televisione italiana. Ad annunciarlo con un post su Instagram sono stati i colleghi della sua “Sisi Comunication”: «Carissimi amici e colleghi, questa è senza dubbio la comunicazione più dolorosa, quella che abbiamo sperato di non dover dare mai. Oggi ci ha lasciati la nostra Silvia. Oggi non è solo il mondo del teatro a perdere qualcosa, ma tutti noi. Ciò che però Silvia ci ha donato negli anni trascorsi al suo fianco rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di teatri e tv: «Una perdita non solo per il mondo dello spettacolo, ma per tutti noi»

Scopri altri approfondimenti

LE CASE EDITRICI SI RACCONTANO | OSCAR MONDADORI Gabinetto G.P. Vieusseux, Firenze, Palazzo Strozzi, Sala Ferri ore 17.30 Giovedì 30 ottobre Ritradurre i capolavori della letteratura: Hemingway e Döblin Intervengono Silvia Pareschi (Addio alle a - facebook.com Vai su Facebook

È morta Silvia Signorelli, storica addetta stampa dei teatri romani - Il mondo dello spettacolo romano la ricorda con messaggi di affetto. Riporta rainews.it

Chi era e come è morta Silvia Signorelli? Biografia e carriera della storica ufficio stampa - Risulta che la storica ufficio stampa fosse una donna molto riservata riguardo alle sue relazioni familiari: non emergono ... Come scrive tag24.it

Morta Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di teatro e tv. Il dolore di Lorella Cuccarini: "Fai buon viaggio" - È scomparsa Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani e della tv, una donna che, nel corso della sua carriera, ha lavorato con tantissimi p ... Come scrive today.it