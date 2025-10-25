Addio a Rupert Sciamenna la spalla micidial di Maccio Capatonda

Ottantatré anni. Gran parte dei quali trascorsi a divertirsi ma, soprattutto, a divertire chi era in grado di apprezzare la sua arte. Una comicità non per tutti (anzi, decisamente per pochi) quella di Franco Mari, un nome che perfino i cultori di Maccio Capatonda faticano a identificare, ma che se poi traduci col nome di battaglia di “Rupert Sciamenna”, diventa immediatamente un’icona dominio pubblico. “Rupert” ci ha lasciati per volare nel paradiso degli attori (ma lui era qualcosa di più e di meno al tempo stesso: un guitto, nel senso più nobile del termine). Ora - c’è da giurarci - sta già ordinando tra le nuvole un whiskey al bar col suo inconfondibile ghigno da cattivo che ti fa scompisciare dalle risate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Rupert Sciamenna la spalla “micidial” di Maccio Capatonda

News recenti che potrebbero piacerti

Morto Rupert Sciamenna (Franco Mari): il messaggio di addio di Herbert Ballerina - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Rupert Sciamenna la spalla “micidial” di Maccio Capatonda - A svelarlo è Il Gazzettino, che ha intercettato le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano: “Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944. Da msn.com

Morto Rupert Sciamenna (Franco Mari), il messaggio di addio di Herbert Ballerina - È morto l'attore comico Franco Mari, noto anche con lo pseudonimo di Rupert Sciamenna. ilmessaggero.it scrive