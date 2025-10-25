Addio a Rupert Sciamenna – è morto Franco Mari l’attore degli sketch di Maccio Capatonda

Franco Mari è morto il 25 ottobre 2025 a Milano, all’età di 83 anni. L’attore era diventato celebre con il personaggio di Rupert Sciamenna negli sketch di Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Ivo Avido. La sua scomparsa è stata annunciata proprio da Ballerina sul suo profilo Facebook con una foto dei loro esordi insieme. “Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna, ci ha lasciati! Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più “vecchio” del mondo,con quella sua eleganza strana e quella voce assurda. Abbiamo fatto tanta strada insieme, e se oggi guardo indietro penso solo a quanto siamo stati fortunati a incontrarci in quell’angolo di tempo e di mondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

