Addio a Michele Beber chef e vigile del fuoco | aveva 56 anni
Quello di oggi, sabato 25 ottobre, sarà il giorno del dolore in Valsugana: tutta la comunità della valle, e non solo quella di Pergine, si prepara a dare l’addio a Michele Beber “Laiter”, morto a soli 56 anni a causa di una malattia.Una notizia, quella della sua morte, che ha lasciato ammutoliti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Addio a Michele "Laiter" Beber, scomparso a 56 anni. I vigili del fuoco di Pergine Valsugana piangono la scomparsa dell'ex pompiere - L'intera comunità di Pergine Valsugana e il locale corpo dei vigili del fuoco volontari piangono la morte di Michele "Laiter" Beber, scomparso a soli 56 anni a causa di un male vigl ... Lo riporta ildolomiti.it