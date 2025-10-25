Addio a Mauro Di Francesco volto noto delle commedie anni ’80 | da Abbronzatissimi a Sapore di mare

Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all’età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita, ma negli ultimi tempi le sue condizioni erano nuovamente peggiorate. Ha recitato in diversi film diretti da Carlo Vanzina, come “I fichissimi”, “Il ras del quartiere” e “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo. me”. E’ apparso in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”; “Yesterday – Vacanze al mare” e “Ferragosto Ok”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Mauro Di Francesco, volto noto delle commedie anni ’80: da “Abbronzatissimi” a “Sapore di mare”

