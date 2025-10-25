Addio a Mauro di Francesco volto delle commedie italiane anni ’80 | i successi da Abbronzatissimi a Sapore di Mare

"Sono stato il più giovane allievo di Strehler", aveva raccontato, ricordando che non sempre il grande pubblico aveva preso in considerazione alcuni suoi momenti più impegnati, tendendo a ricordare solo le commedie del grande schermo: "Tanta gente pensa che ho fatto solo 'filmetti', prima di parlare sciacquatevi la bocca e informatevi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Mauro di Francesco, volto delle commedie italiane anni ’80: i successi da Abbronzatissimi a Sapore di Mare

