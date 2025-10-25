Addio a Mauro Di Francesco sorriso gentile della commedia italiana

Se ne va a 74 anni Mauro Di Francesco, volto gentile della commedia italiana. Da Sapore di mare 2 ad Abbronzatissimi, il suo sorriso ha accompagnato estati e adolescenze, tra spiagge cinematografiche e gag disarmanti. La notizia del decesso è arrivata oggi, lasciando sospesa un’epoca di leggerezza intelligente. Un addio che pesa sul sorriso del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

