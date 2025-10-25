Addio a Mauro Di Francesco simbolo della commedia anni ‘80 Dal Mago Zurlì a 5 anni fino ai film di Vanzina e Castellano e Pipolo
Milano, 25 ottobre 2025 - Addio a Mauro Di Francesco, attore e cabarettista tra in protagonisti della commedia italiana degli anni Ottanta. Maurino, come era soprannominato, è morto la scorsa notte all'età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute. Reduce da un trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita una decina di anni fa, negli ultimi tempi era peggiorato. Maurino era tra i favoriti di Carlo Vanzina che lo volle nei suoi film cult c ome "I fichissimi", "Il ras del quartiere" e "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo. me". E' apparso anche in "Sapore di mare 2 - Un anno dopo"; "Yesterday - Vacanze al mare" e "Ferragosto Ok". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
