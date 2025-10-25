Addio a Mauro Di Francesco protagonista delle commedie italiane più celebri degli anni ' 80

Mauro Di Francesco è scomparso in ospedale a Roma, dov'era ricoverato per complicazioni di salute. L'attore, tra i volti italiani più celebri delle commedie degli Ottanta, aveva 74 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Mauro Di Francesco, protagonista delle commedie italiane più celebri degli anni '80

Argomenti simili trattati di recente

Jerry Calà dice addio al suo amico e collega Mauro Di Francesco, morto questa mattina a 74 anni, con il quale ha condiviso numerosi set cinematografici. Il più famoso di tutti Sapore di Mare: proprio con la foto di loro due insieme nel film ha voluto ricordato. S - facebook.com Vai su Facebook

Addio all'avvocato Mauro Finiguerra, l’ombra discreta di Casillo, sceneggiatore della favola di #Zemanlandia a #Foggia. - X Vai su X

Addio a "Maurino" Mauro Di Francesco - È morto Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore simbolo delle commedie leggere e ironiche che hanno segnato il cinema italiano degli anni Ottanta. Segnala ilgiornale.it

Cinema, addio a Mauro Di Francesco: protagonista delle commedie italiane degli anni 80 - Si è spento a Roma, in ospedale, Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”: attore e cabarettista che aveva portato sul grande schermo un’idea di comicità ... Da pupia.tv

Morto l'attore Mauro Di Francesco, compagno di De Sica e Diego Abatantuono: le cause della morte - Aveva affiancato i grandi comici in commedie come Sapore di Mare 2 e nei due Abbronzatissimi. Secondo libero.it