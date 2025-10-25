Addio a Mauro Di Francesco morto a 74 anni uno dei volti più amati della commedia italiana
Si è spento a 74 anni l’attore Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana degli anni ’80. Nato a Milano nel 1951, Di Francesco aveva conquistato il pubblico con la sua ironia e il suo talento naturale, diventando un punto di riferimento del cinema leggero e brillante di quegli anni. L’attore era noto per le sue interpretazioni in film diventati cult del cinema italiano, come “Sapore di Mare 2”, “I Ragazzi della 3ª C” e “Vado a vivere da solo”, pellicole che hanno segnato un’epoca e fatto ridere intere generazioni. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una figura simbolo della commedia all’italiana e un interprete che ha saputo raccontare con leggerezza e umanità l’Italia degli anni Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
