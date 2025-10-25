Addio a Mauro Di Francesco morto a 74 anni l' attore simbolo delle commedie anni ' 80 e volto inconfondibile di Sapore di Mare 2 e Abbronzatissimi

Si è spento in ospedale a Roma il celebre attore delle commedie "all'italiana" degli anni Ottanta, dopo complicazioni di salute. Dieci anni fa era stato sottoposto a trapianto di fegato Mauro Di Francesco, o "Maurino" per i più, si è spento la scorsa notte in ospedale a Roma all'età di 74 ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Mauro Di Francesco, morto a 74 anni l'attore simbolo delle commedie anni '80 e volto inconfondibile di "Sapore di Mare 2" e "Abbronzatissimi"

