È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore che ha segnato una stagione irripetibile della commedia italiana. Nato a Milano, si era fatto conoscere per la sua ironia naturale e per quel modo unico di rendere divertente anche la quotidianità più semplice. Negli anni Ottanta era diventato un volto familiare del grande schermo, partecipando a film leggeri e spensierati che oggi sono veri cult per più generazioni: parliamo di S apore di mare, Abbronzatissima e molti altri. La sua comicità, mai sopra le righe, era capace di raccontare un’Italia vivace e ottimista. Negli ultimi anni Di Francesco aveva scelto una vita più riservata, lontano dai riflettori, ma il suo nome resta legato a un periodo d’oro del cinema popolare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Addio a Mauro Di Francesco, il sorriso gentile del cinema italiano