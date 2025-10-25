Addio a Mauro Di Francesco il sorriso gentile del cinema italiano
È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore che ha segnato una stagione irripetibile della commedia italiana. Nato a Milano, si era fatto conoscere per la sua ironia naturale e per quel modo unico di rendere divertente anche la quotidianità più semplice. Negli anni Ottanta era diventato un volto familiare del grande schermo, partecipando a film leggeri e spensierati che oggi sono veri cult per più generazioni: parliamo di S apore di mare, Abbronzatissima e molti altri. La sua comicità, mai sopra le righe, era capace di raccontare un’Italia vivace e ottimista. Negli ultimi anni Di Francesco aveva scelto una vita più riservata, lontano dai riflettori, ma il suo nome resta legato a un periodo d’oro del cinema popolare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Jerry Calà dice addio al suo amico e collega Mauro Di Francesco, morto questa mattina a 74 anni, con il quale ha condiviso numerosi set cinematografici. Il più famoso di tutti Sapore di Mare: proprio con la foto di loro due insieme nel film ha voluto ricordato. S - facebook.com Vai su Facebook
Addio all'avvocato Mauro Finiguerra, l’ombra discreta di Casillo, sceneggiatore della favola di #Zemanlandia a #Foggia. - X Vai su X
Addio a "Maurino" Mauro Di Francesco - È morto Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, attore simbolo delle commedie leggere e ironiche che hanno segnato il cinema italiano degli anni Ottanta. ilgiornale.it scrive
Addio a Mauro Di Francesco, protagonista delle commedie italiane più celebri degli anni '80 - Mauro Di Francesco è scomparso in ospedale a Roma, dov'era ricoverato per complicazioni di salute. Riporta vanityfair.it
Jerry Calà dice addio a Mauro Di Francesco: “Quanta vita condivisa, buon viaggio amico mio” - Dopo la notizia della morte di Mauro Di Francesco, molti attori stanno rilasciando dichiarazioni social per omaggiarlo ... Si legge su fanpage.it