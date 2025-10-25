Addio a Mauro Di Francesco il Maurino della commedia italiana anni 80

Roma, 25 ott. (askanews) – È morto nella notte a Roma, all’età di 74 anni, Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”: volto gentile e ironico della commedia italiana degli anni Ottanta. L’attore e cabarettista era ricoverato da un mese per complicazioni di salute; una decina d’anni fa aveva affrontato con successo un trapianto di fegato, ma le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi. Nato a Milano il 17 maggio 1951 in una famiglia di teatranti? la madre sarta teatrale, il padre organizzatore e amico di Tognazzi e Vianello? Di Francesco aveva esordito giovanissimo: a cinque anni con il mago Zurlì, poi negli spot, infine a 15 anni nella compagnia di Giorgio Strehler, di cui fu “il più giovane allievo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

