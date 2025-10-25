Addio a Mauro Di Francesco icona delle commedie italiane degli Anni ’80
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di Maurino. Mauro Di Francesco, conosciuto come Maurino, è morto all’età di 74 anni. L’attore era diventato celebre per la sua partecipazione a molte commedie italiane degli anni Ottanta, conquistando il pubblico con il suo talento comico e il suo carisma. I film che lo hanno reso celebre. Tra le opere più famose a cui ha preso parte si ricordano: Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Yesterday – Vacanze al mare. Ferragosto OK. Abbronzatissimi e il suo seguito. Una delle scene più iconiche di Sapore di mare 2 lo vede protagonista mentre, rivolgendosi all’attrice francese Pascale Reynaud, interpreta il celebre momento con le parole: “Alina sei andata via? E chi se ne frega!”, una sequenza che ancora oggi resta impressa nella memoria degli spettatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
