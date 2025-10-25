Addio a Mauro Di Francesco icona del cinema anni ’80

Maurino aveva 74 anni, indimenticabile accanto a Diego Abbatantuono e nei cult della commedia italiana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Addio a Mauro Di Francesco, icona del cinema anni ’80

