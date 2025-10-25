Addio a Mauro Di Francesco gli ultimi anni difficilissimi | Sciacquatevi la bocca

È stato il “Maurino” più amato del grande schermo, l’amico di Diego Abatantuono, il volto spensierato di un’Italia che sapeva ridere anche nei momenti più complicati. Oggi il cinema italiano piange Mauro Di Francesco, morto a 74 anni dopo una lunga battaglia con la malattia. Dietro il sorriso e la comicità immediata, si nascondeva una vita segnata da anni difficilissimi, da cui l’attore non si era mai del tutto ripreso. Leggi anche: “Come é morto”. Addio a Mauro Di Francesco: cosa é successo Il talento precoce e l’esordio da bambino prodigio. Pochi sanno che Mauro Di Francesco non è diventato attore per caso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a Mauro Di Francesco, gli ultimi anni difficilissimi: “Sciacquatevi la bocca”

Argomenti simili trattati di recente

Jerry Calà dice addio al suo amico e collega Mauro Di Francesco, morto questa mattina a 74 anni, con il quale ha condiviso numerosi set cinematografici. Il più famoso di tutti Sapore di Mare: proprio con la foto di loro due insieme nel film ha voluto ricordato. S - facebook.com Vai su Facebook

Addio all'avvocato Mauro Finiguerra, l’ombra discreta di Casillo, sceneggiatore della favola di #Zemanlandia a #Foggia. - X Vai su X

Addio Mauro Di Francesco, morto a 74 anni un simbolo della commedia italiana anni Ottanta - "I fichissimi”, “Sapore di mare 2”, i due “Abbronzatissimi”, “Attila flagello di Dio”, “Il ras del ... Segnala unionesarda.it

Addio a Maurino, Mauro Di Francesco: affetto e cordoglio social tra foto e video. “Ci hai fatto ridere e ancora lo farai” - Tra i primi post quello dell’amico e collega Diego Abatantuono ... Scrive msn.com

Addio a Mauro Di Francesco, volto cult delle commedie anni '80. Aveva 74 anni - Attore e cabarettista milanese, è stato uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana anni ’80. Riporta tg24.sky.it