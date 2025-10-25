Addio a Maurino volto amato delle commedie anni ’80
Si è spento a 75 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo del cinema comico italiano. Viveva tra Monte San Savino e Lucignano. Si è spento all’età di 75 anni Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, uno dei volti più amati della commedia italiana degli anni Ottanta. L’attore, residente da tempo tra Monte San Savino e Lucignano, è morto all’ ospedale San Donato di Arezzo, dove era ricoverato da alcuni giorni. Nato a Milano nel 1951, figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, Di Francesco ha respirato fin da bambino l’aria del palcoscenico. Dopo le prime esperienze in televisione e nei caroselli degli anni ’60, si è affermato al Derby Club di Milano, fucina di grandi talenti comici insieme a Diego Abatantuono, Giorgio Porcaro, Enzo Jannacci e Massimo Boldi. 🔗 Leggi su Lortica.it
