Addio a Marco Ghigliani morto a soli 60 anni per turbo cancro l' amministratore delegato di La7 dal 2012 ed ex Ceo di Cairo Network

25 ott 2025

I funerali saranno celebrati alle ore 11 di lunedì 27 ottobre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a Roma. Una carriera brillante, partita dalla Fiat e Telecom Italia, fino alla nota emittente televisiva È morto a 60 anni dopo mesi di lotta "contro una grave mala. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

