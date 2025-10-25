Addio a Marco Ghigliani morto a soli 60 anni per turbo cancro l' amministratore delegato di La7 dal 2012 ed ex Ceo di Cairo Network
I funerali saranno celebrati alle ore 11 di lunedì 27 ottobre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a Roma. Una carriera brillante, partita dalla Fiat e Telecom Italia, fino alla nota emittente televisiva È morto a 60 anni dopo mesi di lotta "contro una grave mala. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
