Addio a Marco Ghigliani ad di La7 Aveva 60 anni | Cairo |  Ho perso un amico un professionista leale 

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ghigliani era amministratore delegato de La7 dal 2012. Mentana: «Dirigente attento e amico vero». I funerali si terranno lunedì nella Chiesa degli Artisti a Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

addio a marco ghigliani ad di la7 aveva 60 anni cairo 160ho perso un amico un professionista leale160

© Xml2.corriere.it - Addio a Marco Ghigliani, ad di La7. Aveva 60 anni | Cairo: «Ho perso un amico, un professionista leale» 

Contenuti che potrebbero interessarti

addio marco ghigliani la7Addio Marco Ghigliani, le cause della morte dell'Ad di La7. Il dolore di Enrico Mentana - Lutto nel mondo della televisione italiana: scomparso a 60 anni Marco Ghigliani, storico Amministratore Delagato di La7. Segnala libero.it

addio marco ghigliani la7Lutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani: l’annuncio di Enrico Mentana - È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l'annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell'azienda ... Secondo fanpage.it

addio marco ghigliani la7Marco Ghigliani, è morto l’ad di La7 a soli 60 anni. L’addio di Enrico Mentana - Enrico Mentana dice addio a Marco Ghigliani, storico ad di La7 venuto a mancare a 60 anni. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Marco Ghigliani La7