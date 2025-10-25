Addio a Giampaolo Bettamio ex parlamentare di Forza Italia

Ilpiacenza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne è andato a 86 anni Giampaolo Bettamio, storico rappresentante di Forza Italia al Parlamento Ue, al Parlamento italiano e al Governo. Originario di Bologna, Bettamio era stato eletto nel collegio di Piacenza e qua aveva guidato il partito come commissario e segretario provinciale. Senatore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

