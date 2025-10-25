Addio a Franco Mari il famoso Rupert Sciamenna

Si è spento a 78 anni il braccio destro di Maccio Capatonda, Franco Mari, in arte Rupert Sciamenna: un grande caratterista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Franco Mari, il famoso Rupert Sciamenna

