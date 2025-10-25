Ad ali spiegate nel cuore dell’eclissi Le più belle foto di uccelli esposte al Forte di Bard
Le immagini del Bird Photographer of the Year in mostra in Val d’Aosta. Il vincitore canadese: “Per un anno ho pianificato quello scatto. Poi l’ho dovuto eseguire nei pochi secondi di oscuramento del Sole”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Venerdì al Pippo Foodchillstage alle ore 18.00 Con Nuova Libreria Cappelli per la presentazione di "Diversamente. Le relazioni spiegate da chi ha più cervello che cuore." di Immanuel Casto. - facebook.com Vai su Facebook
?#Mbangula, l'addio spiegato a cuore aperto: "Perché lasciare la #Juve mi ha fatto bene" - X Vai su X