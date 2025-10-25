Ad Affari Tuoi Thanat suggerisce la Regione fortunata a Costantino | cos'è successo nel finale di partita

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 25 ottobre, la partita di Costantino dal Lazio che gioca insieme a sua sorella Marina. Alla Regione fortunata, i due scelgono la Sicilia e non seguono il consiglio di Thanat che gli aveva suggerito il Lazio: con quanto sono tornati a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

