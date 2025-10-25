Acquaroli svela la nuova giunta delle Marche | Una squadra che darà soddisfazioni
AGI - "È una bella squadra, che ci darà tante soddisfazioni: giovane e soprattutto una squadra che dovrà dare continuità a un lavoro già impostato". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, presentando oggi il nuovo esecutivo che, per la seconda legislatura consecutiva, sarà sostenuto da una maggioranza di centrodestra. Sulle difficoltà che si sono registrate per arrivare a trovare l'equilibrio definitivo, Acquaroli ha spiegato che "è stato un dibattito che si è acceso soprattutto nelle ultime ore, perché la stragrande maggioranza delle questioni erano già state risolte, poi si arriva alla fine per cercare di dare maggiore equilibrio sia alla squadra di giunta che a tutte quelle che sono anche le vicende di natura politica, come è giusto che sia". 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ottobre, mese del Rosario Papa Leone XIV ha chiesto di intensificare la preghiera del Rosario nel mese di ottobre per invocare il dono della pace. “La spiritualità mariana è a servizio del Vangelo: ne svela la semplicità. L’affetto per Maria di Nazareth ci re - facebook.com Vai su Facebook
Giunta Acquaroli pronta, sanità a ex sindaco di Fermo Calcinaro - La contesa delega all'Agricoltura, oltre alla vice presidenza della giunta, alla Lega con l'ex ormai sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta a Silvi ... Secondo ansa.it
Marche, la giunta bis di Acquaroli: i nomi degli assessori e le deleghe - Ecco la nuova squadra, seguirà direttamente la ricostruzione post terremoto, affari generali e nomine. Riporta ilrestodelcarlino.it
Ecco la giunta Acquaroli: Pantaloni al Bilancio e Assenti rientra tra i non eletti. Antonini fuori dalla giunta - L'assessorato della Lega è andato al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che sarà anche vicepresidente della Regione. Si legge su lanuovariviera.it