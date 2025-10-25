Acquaroli svela la nuova giunta delle Marche | Una squadra che darà soddisfazioni

AGI - "È una bella  squadra, che ci darà tante  soddisfazioni: giovane e soprattutto una  squadra  che dovrà dare  continuità  a un lavoro già impostato". Così il presidente della Regione Marche,  Francesco Acquaroli, presentando oggi il nuovo  esecutivo  che, per la seconda legislatura consecutiva, sarà sostenuto da una maggioranza di  centrodestra. Sulle difficoltà che si sono registrate per arrivare a trovare l'equilibrio definitivo, Acquaroli ha spiegato che "è stato un dibattito che si è acceso soprattutto nelle ultime ore, perché la stragrande maggioranza delle questioni erano già state risolte, poi si arriva alla fine per cercare di dare maggiore equilibrio sia alla squadra di giunta che a tutte quelle che sono anche le vicende di natura politica, come è giusto che sia". 🔗 Leggi su Agi.it

