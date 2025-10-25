Novità importante ad Acqualagna. Per la 60ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, in programma dal 1° novembre, Acqualagna apre un nuovo spazio simbolo: l’ Hub del Tartufo: 2.500 metri quadrati di allestimento completamente al coperto, dedicati all’esperienza gastronomica del tartufo e delle eccellenze italiane. Un rinnovamento globale nell’ architettura e nei contenuti, il tutto nell’area nord di piazza Mattei, la parte espositiva che ospitava gli stand delle tipicità e della ristorazione. Da questa edizione, l’Hub del Tartufo ospiterà cene, eventi e corsi di cucina e guida all’assaggio di vino, in abbinamento al tartufo bianco e nero, con le ricette dei grandi piatti icona degli chef locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqualagna, nasce l’“Hub del tartufo“