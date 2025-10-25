Acireale il civico consesso dibatte sulle tariffe del servzio idrico

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro della Società generale impianti pubblici (Sogip), le prospettive della scoietà Servizi idrici etnei (Sie) e le tariffe legate ai servizi idrici hanno costituito il momento centrale della seduta dell'ultimo consiglio comunale di Acireale, durante la quale si è sviluppato un approfondito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Acireale Civico Consesso Dibatte