Accusato da turista di molestie | assolto

Nell'interrogatorio a suo tempo lui aveva negato di avere abusato di quella turista 17enne del Biellese all'interno della struttura ricettiva di Cervia dove lavorava come portiere di notte. Ieri mattina l'uomo - un 67enne accusato di violenza sessuale aggravata e difeso dall'avvocato Michele Dell'Edera - al termine del rito abbreviato è stato assolto dal gup Federica Lipovscek "perché il fatto non sussiste". La procura aveva chiesto sei anni e otto mesi di carcere. La parte civile (avvocato Ilaria Sala) anche un risarcimento da 15 mila euro. A suo tempo la vicenda era costata al 67enne il licenziamento.

