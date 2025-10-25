Accolti gli studenti palestinesi | Facciamoli sentire a casa
I ragazzi, il giorno prima di partire per l’Italia, hanno fatto fatica a dormire. Una delle quattro giovani palestinesi, che ora studieranno a Perugia, non voleva chiudere gli occhi perché, ha raccontato il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, dopo anni di buio, per lei e i suoi coetanei si accendeva questo barlume di speranza che temeva di vedere svanito al suo risveglio. "Si assopiva per pochi attimi poi controllava, con la torcia del cellulare, che ci fossero le altre ragazze. Che fosse tutto vero". Una nuova vita per questi giovani di Gaza, 6 dei 49 arrivati in Italia con il progetto Iupals, che inizia con le borse di studio per l’ateneo, 6, e una per la Stranieri, dove la studentessa destinataria è stata accolta sempre ieri, dal rettore Valerio De Cesaris. 🔗 Leggi su Lanazione.it
