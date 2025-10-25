Accetta e coltelli per le rapine in serie nelle farmacie

Armato di coltelli, accette e forbici ha messo a segno una serie di rapine a Pomezia per le quali è stato ora arrestato dai carabinieri. I militari hanno dato esecuzione nei giorni scorsi all'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 47enne italiano.Le rapine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

? Spartaco e la Campania: dove nacque la rivolta - Capua, nel 73 a.C., fu il cuore pulsante della sua ribellione. Qui, nella scuola dei gladiatori, Spartaco e circa 70 compagni insorsero armati di coltelli da cucina e spiedi, dando il via alla terza guerra servile, l - facebook.com Vai su Facebook

Accetta e coltelli per rapinare in serie quattro farmacie - Dai primi accertamenti è emerso un modus operandi ricorrente: il rapinatore, con il volto travisato e armato di coltelli, accette o forbici, agiva sempre in orario diurno. Scrive romatoday.it