Abusi sessuali nella Chiesa oltre mille gli orchi tra i sacerdoti

Le vittime documentate sono oltre 4mila e 600, oltre il 75% dei casi non viene denunciato alla magistratura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Abusi sessuali nella Chiesa, oltre mille gli “orchi” tra i sacerdoti

