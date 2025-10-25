Abusi sessuali nel clero | 75 in Campania di cui 32 in provincia di Caserta

L'Associazione Rete L'Abuso ha pubblicato un dossier relativi agli abusi sessuali nel clero e anche nel suo indotto e i dati sono a dir poco allarmanti. I dati nazionali riportati nel report contano, tra sacerdoti e indotto laico, 1.250 casi di cui 1.106 risultano sacerdoti. Le vittime note. 🔗 Leggi su Casertanews.it

