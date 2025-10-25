Abusi edilizi in zona agricola e nell' area del Parco del Cilento | 12 indagati
I carabinieri del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano di Castellabate ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura, nei confronti di dodici persone sottoposte ad indagini perché accusate di vari reati in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
