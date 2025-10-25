Abi | Crisi bancarie pagate da istituti

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.45 Tutte le crisi bancarie italiane, salvo una (Mps ndr),sono state affrontate con risorse delle banche concorrenti,persino la popolare di Bari, nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Così il presidente dell'Abi,Patuelli all'evento Tuttosoldi Negli "anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse. Nove anni e mezzo di tassi a zero" e "solo una verso l'alto,ora terminata". E "lo spread non è un regalo alle banche", che "non scaricheranno tasse Manovra sui conti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

