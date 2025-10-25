Abbronzatissimi e l’eterna estate di Mauro Di Francesco | la Riviera piange ‘Maurino’

Rimini, 25 ottobre 2025 – Le commedie balneari, quei film spensierati che raccontavano le avventure estive tra sole, spiagge e discoteche della Riviera Romagnola, sono ormai un ricordo di un’epoca lontana. Ma quando parliamo di Abbronzatissimi (1991), non possiamo fare a meno di rivivere la magia di quei giorni, che non torneranno più, e il sorriso di Mauro Di Francesco che ci ha lasciato all’età di 74 anni. La ‘camminata da ricco’. Nel ruolo di Maurino, l’operaio squattrinato che si spaccia per un ricco imprenditore, Di Francesco ha contribuito al successo del film, accanto a Teo Teocoli e Jerry Calà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbronzatissimi e l’eterna estate di Mauro Di Francesco: la Riviera piange ‘Maurino’

