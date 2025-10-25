Abbiamo perso donne giovani e idee Quei cervelli in fuga dall’Italia fascista

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quali e quante scoperte scientifiche, opere letterarie, innovazioni artistiche ha perso l’Italia a causa della fuga di tanti intellettuali dalle leggi razziali o, prima ancora, dall’ideologia fascista? E quanto hanno beneficiato di quelle menti brillanti altri Paesi? Chi di loro è poi tornato indietro? Con quali ferite e con quali umani, personali e culturali arricchimenti? Prova a rispondere a queste e a molte altre domande il progetto “Intellettuali in fuga“, che ricostruisce in un sito web (https:intellettualinfuga.com) tante storie umane e professionali, interrogandoci su quello che, ieri e oggi, comportano le “fughe di cervelli“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

abbiamo perso donne giovani e idee quei cervelli in fuga dall8217italia fascista

© Quotidiano.net - "Abbiamo perso donne, giovani e idee". Quei cervelli in fuga dall’Italia fascista

Leggi anche questi approfondimenti

"Abbiamo perso troppi giovani in questi ultimi anni. Servono energie e forze per una visione comune" - Le nostre scuole, la nostra università, le famiglie hanno investito sul loro futuro, ma non ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Perso Donne Giovani