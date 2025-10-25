Abbattere un albero condominiale | normative e procedure

Abbattere un albero condominiale non è mai una decisione semplice, e spesso arriva dopo settimane di dubbi, riunioni e opinioni contrastanti. C’è chi teme per la sicurezza, chi vorrebbe conservarlo a ogni costo, e chi si chiede se esista davvero un modo!giusto” per intervenire. Gli alberi, del resto, crescono con noi: cambiano l’aspetto del cortile, ma a volte finiscono per invadere spazi e fondamenta. E allora che cosa si può fare, e soprattutto, chi decide? La risposta non è immediata, perché la materia è regolata dal Codice Civile e, in molti casi, anche dai singoli Comuni, che tutelano il verde come un bene collettivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

