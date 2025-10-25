a terranova sappo minulio encomio solenne al vice brigadiere pietro scalzone eroe del mare a palmi

Nel giorno dedicato all’ Unità nazionale e alle Forze Armate, il Comune di Terranova Sappo Minulio renderà omaggio al coraggio con un evento che intende celebrare l’eroismo concreto e il senso del dovere. In Piazza XXIV Maggio, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di conferimento di un encomio solenne al Vice Brigadiere Pietro Scalzone, intervenuto lo scorso 25 luglio alla Tonnara di Palmi per salvare una giovane donna in difficoltà tra le onde. La giornata, già carica di valore simbolico per le Forze Armate, assume qui un’eco ancora più intensa: il gesto del Vice Brigadiere — che, vedendo la ragazza trascinata dalla corrente, si tuffò in mare senza esitazione — ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

