A teatro con mamma e papà e Salt’in Banco | tornano le stagioni di teatro per famiglie e scuole

Ritornano a Piacenza le stagioni di teatro ragazzi: edizione numero 31 per la Rassegna di teatro per le famiglie "A teatro con mamma e papà" e numero 46 per la Rassegna di teatro scuola "Salt’in Banco". Curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it