A tavola con la nutrizionista | consigli e buone pratiche | incontro pubblico
BRINDISI - "Preso bene! Nuove conoscenze e Benessere": Eridano e Auser Brindisi Odv promuovono un ciclo di incontri comunitari. Al via l'appuntamento su alimentazione e salute.Il prossimo appuntamento, intitolato "A tavola con la nutrizionista: consigli e buone pratiche", si terrà lunedì 27. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
SALUTE IN TAVOLA E .. OLTRE Tre serate con la Biologa Nutrizionista Dott.ssa Teocchi Stefania 24/10/25 h. 20.30 VENERDI Alimentazione sana dalle linee guida alla vita di tutti i giorni 28/11/25 h. 20.30 VENERDÌ Colesterolo e problemi cardiovascolari pre - facebook.com Vai su Facebook
A tavola con la nutrizionista: ciclo di incontri comunitari a Preso Bene - Nuove conoscenze e Benessere": Eridano e Auser Brindisi ODV promuovono un ciclo di incontri comunitari. Lo riporta brundisium.net
Dieta 2025, le 12 regole mese per mese a tavola: dal non conteggiare le calorie al mangiare senza fretta, i consigli del nutrizionista per tornare in forma - Dieta 2025, con la fine delle feste si torna alla normalità a tavola. leggo.it scrive
Dieta 2025, le 12 regole mese per mese a tavola: dal non conteggiare le calorie al mangiare senza fretta, i consigli del nutrizionista per tornare in forma - "Esiste un meccanismo biochimico che ti permette di assumere quanti carboidrati amidacei che vuoi (della pasta, del riso, del pane e della pizza). Riporta leggo.it