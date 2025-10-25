A scuola elementare c'è un bullo i genitori non mandano più i figli in classe | rivolta a Treviso
A Conegliano, nel Trevigiano, i genitori di una scuola primaria protestano contro un bambino di dieci anni: sputi in mensa, calci a compagni e insegnanti, scritte volgari nei bagni. “Ogni giorno i nostri figli subiscono violenze verbali e psicologiche”. Il Comune media per ristabilire serenità, ma la tensione tra famiglie e istituzioni resta alta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
