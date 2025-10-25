A Rozzano torna Animal Party Veg | Festa ma anche educazione civica
Torna anche quest’anno Animal Party Veg, la manifestazione dedicata agli animali e alla natura, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni animaliste e naturalistiche del territorio e i volontari dei City Angels di Rozzano. L’appuntamento è per domani, domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 18, negli spazi esterni di Cascina Grande in via Togliatti. Una giornata all’aria aperta, pensata per grandi e piccoli, all’insegna del rispetto per l’ambiente, della scoperta della biodiversità e dell’amore per gli animali. Il ricco programma prevede laboratori educativi, incontri tematici, sfilate, momenti di socialità e un’offerta gastronomica vegana accompagnata da musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
