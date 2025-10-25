A Roma la piazza Cgil contro la Manovra Landini | Va cambiata pronti allo sciopero

25 ott 2025

Il corteo a Roma fino a piazza San Giovanni: siamo 200 mila. Landini: demonizzano le piazze, hanno paura della democrazia. Appello a Confindustria: battetevi con noi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

a roma la piazza cgil contro la manovra landini va cambiata pronti allo sciopero

© Xml2.corriere.it - A Roma la piazza Cgil contro la Manovra. Landini: «Va cambiata, pronti allo sciopero»

