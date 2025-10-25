A Roma il corteo nazionale della Cgil contro la Manovra

A Roma è andato in scena il corteo nazionale della Cgil contro la Manovra finanziaria del governo Meloni. I manifestanti hanno sfilato da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. "Siamo oltre 200mila", hanno annunciato gli organizzatori. Il segretario generale Maurizio Landini: "Sciopero contro la legge di Bilancio? Non escludiamo nulla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Roma il corteo nazionale della Cgil contro la Manovra

