A Roma il corteo della Cgil Landini | Cambi la legge di bilancio o non escludiamo sciopero
AGI - È partito da Piazza della Repubblica il corteo nazionale della Cgil, intitolato "La democrazia al lavoro", che sta attraversando le vie del centro di Roma diretto verso Piazza San Giovanni, dove è stato allestito il palco per gli interventi. "Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi di chi lavora eppure resta povero, e il futuro dei giovani". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo il corteo della manifestazione a Roma. "Serve - ha aggiunto - un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali, occorre aumentare i salari, far pagare le tasse a chi non le paga, realizzare una vera riforma fiscale e investire in sanità e politiche industriali pubbliche e private". 🔗 Leggi su Agi.it
