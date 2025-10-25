A Roma arrivano i semafori con il countdown

AGI - Il Comune di Roma è al lavoro per aumentare la sicurezza degli utenti della strada, a partire dai pedoni. L'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè ha fatto sapere con un post sui social che il comune è pronto a installare 630 semafori intelligenti dotati di un "countdown", come si vedono in tante città europee. L'operazione riguarderà 1420 attraversamenti pedonali. Alla base dell’intervento, la consapevolezza che il numero dei photored in città è troppo basso dunque è la tecnologia che vogliamo maggiormente implementare. Fino a oggi a Roma ne avevamo solo 11. "Siamo convinti che aumentandone il numero metteremo in campo uno strumento di reale disincentivo al passaggio con il rosso, ma anche con gli ultimi secondi del giallo, perché è proprio in quest’ultimo caso che si verificano spesso incidenti gravi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma arrivano i semafori con il "countdown"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 24 ottobre arrivano gli #StatiGeneraliDelVerde a #Roma! Sala della Protomoteca, Campidoglio 9:30 - 17:30 ? Dibattiti, panel tematici, confronto con i cittadini Info Complete https://ow.ly/p4on50XgfEI - X Vai su X

Roma blindata per due giorni, nella Capitale arrivano i Reali inglesi: tutte le restrizioni al traffico - facebook.com Vai su Facebook

Incroci più sicuri, a Roma saranno installati 630 countdown semaforici per automobilisti e pedoni - Altri countdown verranno invece installati tra piazzale Edison e viale Marconi, tra via Principe Eugenio e viala Manzoni, via degli Acilii e Lungomare Toscanelli, via dei Pescatori all’incrocio con ... Riporta romatoday.it

Nelle strade del municipio arrivano i countdown semaforici: "Attraversamenti più sicuri" - La richiesta è arrivata dal municipio V attraverso una memoria di giunta, con l'obiettivo di "ridurre il rischio di incidenti, facilitando il rispetto delle regole" ... Da romatoday.it

Roma, pronti 60 nuovi autovelox: negli ultimi 8 mesi oltre 1,3 milioni di multe. Le zone peggiori? Trastevere, Testaccio e San Lorenzo - a partire da quelli che vengono eseguiti con autovelox ed etilometri - Secondo ilmessaggero.it