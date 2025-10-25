A quanti punti da Alcaraz può portarsi Sinner a Vienna | le ipotesi in caso di finale e vittoria

Quale distacco tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dopo Vienna? Lo si scoprirà alternativamente oggi o domani, a seconda dei risultati che possono essere tre in relazione all’italiano, che attualmente è nella posizione di rincorsa essendo numero 2 del mondo. Situazione attuale: Alcaraz lo troviamo a 11.340 punti, Sinner partiva a Vienna con 10.000. Ne ha guadagnati 200, quindi 200. Dovesse fermarsi in semifinale, tali rimarrebbero. Se arrivasse in finale, sarebbero 10.330 (330 in più, naturalmente), e se invece arrivasse la vittoria totale andrebbe a 10.500. In ulteriori calcoli aritmetici, significa che se Sinner perdesse subito contro de Minaur andrebbe a 1140 punti da Alcaraz, e questo fermerebbe praticamente qualunque istanza di ritorno in vetta al ranking anche solo per una settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A quanti punti da Alcaraz può portarsi Sinner a Vienna: le ipotesi in caso di finale e vittoria

