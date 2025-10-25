A Pordenone un centro dedicato alle tecnologie astronomiche e spaziali

Pordenonetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pordenone da oggi inizia a perlustrare l'universo. Lo farà grazie al Pl Space center, una struttura creata dall'impresa PrimaLuceLab all'interno del Polo Tecnologico Alto Adriatico. Si tratta di un polo avanzato che ha come obiettivo di sviluppare innovative tecnologie astronomiche e spaziali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Google ha aperto in Italia un centro dedicato alle tecnologie accessibili - Il nuovo Accessibility Discovery Center di Google intende promuovere la consapevolezza sulle esigenze delle persone con varie forme di disabilità in uno spazio dove scoprire soluzioni accessibili e ... Segnala disabili.com

Tecnologie e terapie innovative per la fragilità in mostra a Pordenone - Dalla stanza della dispercezione, che ricrea il vissuto da chi ha una demenza, alla realtà immersiva come supporto psicologico per le persone fragili. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pordenone Centro Dedicato Tecnologie