A Pordenone un centro dedicato alle tecnologie astronomiche e spaziali
Pordenone da oggi inizia a perlustrare l'universo. Lo farà grazie al Pl Space center, una struttura creata dall'impresa PrimaLuceLab all'interno del Polo Tecnologico Alto Adriatico. Si tratta di un polo avanzato che ha come obiettivo di sviluppare innovative tecnologie astronomiche e spaziali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
RIAPRE GIOCABIMBO! Un Mondo di Attività per le Famiglie a Pordenone Siamo entusiasti di annunciare la riapertura delle attività di #GIOCABIMBO e dei LABORATORI TEMATICI al Centro per le Famiglie di Pordenone! Il Centro, gestito da Cooperativa It - facebook.com Vai su Facebook
Google ha aperto in Italia un centro dedicato alle tecnologie accessibili - Il nuovo Accessibility Discovery Center di Google intende promuovere la consapevolezza sulle esigenze delle persone con varie forme di disabilità in uno spazio dove scoprire soluzioni accessibili e ... Segnala disabili.com
Tecnologie e terapie innovative per la fragilità in mostra a Pordenone - Dalla stanza della dispercezione, che ricrea il vissuto da chi ha una demenza, alla realtà immersiva come supporto psicologico per le persone fragili. Secondo rainews.it