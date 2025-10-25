A Palermo il Festival dei Popoli viaggio tra culture e dialogo per la pace

Missionari di speranza tra le genti.A Palermo il primo Festival dei Popoli. Domani dalle 15.30 alle 23.30 a Villa Filippina tra musiche tradizionali, cibi dlele comunità migranti e stand sulla cultura, le produzioni e i temi delle migrazioni e della pace.Un viaggio in questo mondo complesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

66° Festival dei Popoli: il programma - Ritorna il festival dedicato al documentario con 90 film, omaggi a Maldoror e Losier, il primo documentario realizzato con l'IA ... Scrive sentieriselvaggi.it

Da Gaza all'Ucraina, dall'arte di Ai Weiwei a Piero Pelù: oltre 90 film al 66° Festival dei Popoli - Il filo rosso del programma è cucito attorno a due omaggi di grande rilevanza: i film di Sarah Maldoror, prima cineasta africana dallo sguardo femminista e anticoloniale, e di Marie Losier, che firma ... Riporta 055firenze.it

